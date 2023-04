RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Agatha Moreira bem que queria se desvincular um pouco da pecha de vilã, mas não teve jeito. No terceiro trabalho consecutivo com o autor Walcyr Carrasco, a atriz vai interpretar uma personagem que ela define como "uma princesinha agro", mas que, na verdade, é uma mulher ambiciosa, egoísta e manipuladora. Resumindo: ela será uma das antagonistas da próxima novela das 21h da Globo, "Terra e Paixão".

"É uma personagem bem distante de mim. A nossa única semelhança é o gosto pela moda e para por aí (risos). A Graça foi criada como princesa e tem tudo que deseja. Vive naquele universo agro e sonha em casar e ter filhos com Daniel [papel de Johnny Massaro], custe o que custar. Quando ela percebe que tudo isso pode ruir [o fazendeiro se apaixona por outra mulher], a vilã aparece. Mais uma para conta", relata ao à reportagem.

Agatha quis logo apontar também as diferenças entre Graça e as personagens que já recebeu anteriormente do autor da trama, que tem estreia prevista para o dia 8 de maio. "A Giovanna de 'Verdades Secretas' era totalmente fora da curva e fruto de toda uma desestrutura familiar. Uma mulher movida por vingança e de caráter bem duvidoso. A Josiane de 'A Dona do Pedaço', não tem nem defesa (risos). Matou três pessoas e expulsou a mãe de casa. Enfim... Já a Graça é aquela pessoa que só olha para o próprio umbigo e não mede esforços para conseguir o que quer."

Ela ainda conta que, para a nova personagem, buscou fazer uma composição a partir das vivências que foram proporcionadas pela própria novela. "Não me inspirei em ninguém especificamente porque é um universo tão distante que sabia muito pouco. Quando passei um tempo no Mato Grosso do Sul e tive contato direto com a vida real das pessoas de lá, comecei a construir a Graça", pontua.

Ouvir podcasts agropecuários começaram a fazer parte de sua rotina, para pegar o sotaque. "Essa parte foi e ainda é um desafio", confessa. "Carregar o 'r'. Também passei a seguir nas redes muitas meninas que são donas de lojas de multimarcas, como a Graça, para me ajudar com o sotaque e também com o estilo."

Agatha não foge da polêmica envolvendo uma possível perda do seu primeiro protagonismo de uma novela das 21h na emissora, onde está desde 2012. Rumores davam conta de que a atriz era a preferida para viver a protagonista Aline, papel que ficou com Bárbara Reis, enquanto ela acabou ficando com a vilã.

"Recebi o convite para fazer essa novela há muito tempo e estava escalada para viver a Graça. Sempre foi e, até nessa mesma época, a direção estava procurando quem faria a Aline", afirma. "Fiquei sabendo que tinha rolado toda essa polêmica, mas não dei muita atenção. Para falar a verdade, não dou a mínima. Acho que quanto mais atenção, pior vai ficando a situação e você vai gerando cada vez mais fofocas. Simplesmente, eu não ligo."