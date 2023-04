SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Dia do Trabalho -chamado também de Dia do Trabalhador- é celebrado nesta segunda-feira, dia 1º de Maio. Na data, a capital paulista é palco de diferentes eventos, como festival de jazz, mostra de cinema, festa e shows de samba.

Veja a seguir dez atrações para curtir o feriado em São Paulo. Além disso, confira aqui um roteiro do que fazer na cidade em uma segunda-feira útil

1º de Miles Street Jazz Festival

O evento conta com shows, como o da cantora e pianista Anette Camargo e do instrumentista Ivan Márcio, comida --com cardápio composto por paellas, tapas, sanduíches e pizzas-- e vinho. Haverá ainda brinquedos infláveis para as crianças e espaço para pets.

Miles Wine & Jazz Bar - r. Antônio de Macedo Soares, 1.369, Campo Belo, região sul. Seg. (1º), às 11h

O Canto como Companheiro de Trabalho

A Cia. Cabelo de Maria apresenta o show "Cantos de Trabalho", com versos improvisados sobre o trabalho e os costumes no campo. O grupo convida a mestra Rosália Gomes dos Santos, destaladeira de fumo do interior alagoano.

Sesc Vila Mariana - r. Pelotas, 141, Vila Mariana, região sul. Seg. (1º), às 15h. Grátis

Decantar

A cantora Vivy Hirama interpreta músicas de Milton Nascimento, Chico Buarque e Tom Jobim em show gratuito. Esta é a primeira apresentação de seu projeto Decantar, na qual a artista faz uma releitura inspirada no jazz de canções consagradas da MPB.

Teatro Sérgio Cardoso - r. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, região central. Seg. (1º), às 19h. Grátis, retirada de ingressos uma hora antes

Eulália

A casa de samba, inaugurada neste ano na Vila Olímpia, recebe no feriado show da cantora Leila Leite, com setlist de samba, bossa nova e MPB. Para acompanhar a música, há pratos como feijoada (R$ 79) e caipirinha (R$ 16) no menu.

R. Cavazzola, 64, Vila Olímpia, região oeste, @eulaliasamba. Seg. (1º), a partir das 17h. R$ 10

Feriado na Tokyo

A balada no centro da cidade faz festa com música brasileira, house e hip hop em uma pista na cobertura, com set de DJs como Renata Corr e Andi. O espaço ainda conta com restaurante e karaokê.

Tokyo - r. Major Sertório, 110, República. Seg. (1º), a partir das 12h. Grátis com entrada até as 15h. Após, a partir de R$ 35

Mostra de Cinema Árabe Feminino

O festival gratuito exibe, até o dia 10 de maio, uma seleção de 34 filmes dirigidos por mulheres, que apresenta a diversidade do cinema árabe contemporâneo. Nesta segunda, às 16h, é exibido "Trilogia: Vida na Caps", dirigido por Meriem Bennani, sobre uma ilha fictícia no meio do oceano Atlântico que abriga migrantes que foram pegos se teletransportando ilegalmente. Em seguida, há sessão de "A Hora da Libertação Chegou", longa de Heiny Srour que mostra um movimento de guerrilha democrático e feminista que se levantou contra o sultanato de Omã nos anos 1960, às 18h.

CCBB - R. Álvares Penteado, 112, Centro, tel. (11) 4297-0600, @ccbbsp. Seg., (1º), às 16h e 18h. Grátis

Músicas na Música

O projeto traz apresentação do grupo Samba das Mil e Umas na tarde desta segunda-feira. A roda de samba, formada apenas por mulheres, faz homenagem às trabalhadoras e canta repertório de clássicos e músicas de grandes compositoras, como Dona Ivone Lara, Alcione e Beth Carvalho.

Sesc Bom Retiro - al. Nothmann, 185, Campos Elíseos, região central, tel. (11) 3332-3600. Seg. (1º), às 16h. Grátis

Roda Rico

A roda-gigante, geralmente fechada às segundas, vai abrir neste feriado. O ingresso da atração de 91 metros de altura custa R$ 79 na data. A cabine completa sem bebida custa R$ 370 e com bebida sai por R$ 420 para oito passageiros. O percurso dura cerca de 30 minutos.

Parque Candido Portinari - av. Queiroz Filho, 1.365, Vila Hamburguesa, região oeste. Seg. (1º), das 9h às 20h. A partir de R$ 79

Sesc Avenida Paulista

No feriado, a unidade recebe show do Pagode de 27, com repertório que mescla músicas do repertório do grupo de samba com canções de artistas que são referência do gênero, como Adoniran Barbosa, Fundo de Quintal e Zeca Pagodinho. Também tem apresentação da performance "Ausente", de Renato Almeida, na qual o artista quebra tijolos com marreta repetidamente.

Av. Paulista, 119, Bela Vista, região central, tel. (11) 3170-0800. Seg. (1º). Show: 16h. Performance: sessões às 10h, 14h e 16h. Livre. Grátis

Shows do 1º de Maio

O tradicional evento organizado pelas centrais sindicais ocupa o vale do Anhangabaú com shows de Leci Brandão, Zé Geraldo, Toninho Geraes, Almirzinho, MC Soffia, Edi Rock, Dexter, DJ CranMarry, Arnaldo Tifu e o bloco Ilú Obá de Min.

Vale do Anhangabaú, s/nº, Centro. Seg. (1º), das 10h às 20h. Grátis