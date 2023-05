SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos últimos capítulos de "Travessia" (Globo), o público poderá ver as primeiras cenas entre Grazi Massafera e Jade Picon, mãe e filha que não chegaram a se conhecer na trama de Glória Perez.

Em entrevista ao GShow, Grazi elogiou o esforço de Jade e opinou que ela merece ser lapidada. "É muito bonito ver alguém começando. Acho que me remete ao meu início também, principalmente sem formação nenhuma, né? Mas existe um talento a lapidar, uma consciência, um respeito pela profissão. Ela é muito séria e comprometida", disse.

Assim como Jade, Grazi também despontou para a carreira após ter participado de uma edição do Big Brother. "As críticas são naturais, mas elas estão sendo um pouco mais cruéis ultimamente. Na minha época, não tinha tanta rede social, né? Mas a escolha de como vai se lidar com ela é que faz toda a diferença", opina a atriz.

Jade Picon foi muito criticada pelas redes sociais, sobretudo pelo sotaque carioca que teve de fazer na trama.

Porém, durante uma live em que vendia um produto, ela foi chamada de "forçada" e não gostou. A influenciadora rebateu a provocação do seguidor e o chamou de "desocupado".

"Você é desocupado, vai beber. Às vezes eu prefiro ser forçada do que desocupada. Quem fala o que quer às vezes tem que escutar também", disparou.