SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Met Gala 2023, tradicional festa do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, acontece na noite desta segunda-feira (1°). O evento beneficente reúne celebridades internacionais e homenageia grandes nomes da indústria da moda.

O site da edição americana da revista Vogue irá transmitir o evento ao vivo às 19h30, no horário de Brasília.

Durante o tapete vermelho, um dos momentos mais esperados da noite, famosos desfilam com trajes exclusivos que mudam de acordo com o tema do evento e podem, por vezes, trazer mensagens políticas.

Este ano o tema da festa será "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", em homenagem ao designer de moda alemão, morto em fevereiro de 2019, aos 85 anos. Nascido em 1933, o estilista criou peças para as marcas Chanel, Fendi e Jean Patou.

O Costume Institute do museu, dedicado ao setor de vestuário, realizará uma exposição com cerca de 150 peças do estilista, além de esboços de sua autoria.

A cantora Dua Lipa, o tenista Roger Federer e as atrizes Penélope Cruz e Michaela Coel serão coanfitriões da festa, junto de Anna Wintour, editora-chefe da Vogue.

O Met Gala acontece desde 1948 e foi, inicialmente, pensado para receber membros da alta sociedade de Nova York. Foi em meados da década de 1990 que os famosos tomaram a passarela do evento e se tornaram presença constante na festa, cantores, atores, diretores de cinema e outras estrelas internacionais são esperadas anualmente.

Gisele Bündchen, Sônia Braga e Anitta são algumas das celebridades nacionais que já passaram pela festa. A cantora Anitta fez sua estreia no evento em 2021 e é esperada para este ano também.

No domingo (30), véspera do evento, a cantora surgiu vestindo um biquíni preto vintage da Chanel em uma foto publicada em seu Instagram.

A lista oficial de convidados, porém, é sigilosa. E mesmo para eles, o valor dos convites é alto, segundo o jornal The New York Times, um ingresso para o baile em 2022 custava US$ 35 mil (R$ 174,6 mil) e o valor para reservar mesas variava entre US$ 200 mil e US$ 300 mil dólares (R$ 997 mil e R$ 1, 5 milhão).

Além do tapete vermelho, o evento conta com um jantar e apresentações musicais. Nomes como Madonna e Katy Perry já passaram pelos palcos do Met Gala.