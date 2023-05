SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Aerosmith anunciou que fará uma turnê de despedida dos palcos nos próximos meses. A banda de rock informou que vai encerrar sua carreira de mais de cinco décadas em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (1º).

Foram anunciados 40 shows na América do Norte, a partir de setembro deste ano, na Filadélfia, nos Estados Unidos, até junho de 2024, em Montreal, no Canadá. Chamada de "Peace Out", a turnê conta com um show em Boston, cidade natal da banda, no ano novo, e por enquanto não tem datas no Brasil.

"Depois de 50 anos, dez turnês mundiais, tocando para mais de 100 milhões de fãs? É hora de uma última vez", diz o texto publicado no perfil do Aerosmith. "Os fãs vão ver uma das mais significativas bandas americanas de rock da história pela última vez nesta imperdível turnê derradeira."