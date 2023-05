SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Acontece nesta segunda (1) nos Estados Unidos o MET Gala, baile anual do Museu Metropolitano de Nova York.

O evento é apelidado de Oscar da moda e reúne as maiores celebridades do país num desfile de looks exuberantes. Saiba que horas começa, como acompanhar e mais detalhes sobre a noite.

O tapete vermelho começa às 18h30 no horário de Brasília. Do Brasil, será possível acompanhar pelo site da revista Vogue.

O público só pode ver os famosos na entrada do museu. Depois, eles se reúnem na parte de dentro para um banquete, um tour pela nova exibição de moda do museu e uma after-party.

As atrizes Penélope Cruz e Michaela Coel, o tenista Roger Federer e a cantora Dua Lipa serão os co-anfitriões deste ano, ao lado de Anna Wintour.