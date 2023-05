SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além de fazer filmes e séries de sucesso, a Netflix prepara para os fãs o Tudum, evento que traz experiências e novidades do streaming nos dias 16, 17 e 18 de junho.

Dessa vez ele acontece na Bienal do parque Ibirapuera, em São Paulo, de forma gratuita e os ingressos começam a ser distribuídos nesta quarta-feira (3), a partir das 12h.

No espaço de mais de 200 m², o público terá acesso a experiências imersivas sobre as maiores produções da plataforma, com participação de atores e atrizes, shows, jogos e outras ativações. A Netflix também anuncia novidades como novas temporadas de séries e filmes que serão lançados.

Os ingressos, disputados, vão estar disponíveis para retirada às 12h no site tudum.com/brasil. As informações sobre filmes, séries e atores presentes no evento ainda não foram divulgadas

TUDUM

Quando 16, 17 e 18/5

Onde Pavilhão da Bienal, parque Ibirapuera - av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Portão 3

Preço Grátis mediante retirada de ingresso

Site tudum.com/brasil