SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Homenageado pelo Met Gala, que aconteceu nesta segunda-feira (1º), o estilista alemão Karl Lagerfeld, morto em 2019, foi um dos maiores nomes da moda, tendo criado peças para as marcas Chanel, Fendi e Jean Patou.

De acordo com a organização do Met, todos os convidados deviam se inspirar na obra do "Kaiser", como era chamado, ao escolherem suas roupas para a ocasião.

Nascido em 1933 na cidade de Hamburgo, o jovem estilista teve a primeira oportunidade no mundo da moda, quando venceu um concurso criativo em 1955. Então, se tornou assistente de ninguém menos que Pierre Balmain, um dos grandes nomes da alta-costura.

Nas duas décadas seguintes, Lagerfeld passou pela Jean Patou, Chloé e Fendi. Na marca italiana, eternizou o logo formado por duas letras "F" em sentidos opostos, vastamente reproduzido em bolsas e carteiras -verdadeiras e falsificadas.

Mas foi na Chanel, onde assumiu o cargo de diretor criativo em 1983, que Lagerfeld firmou seu reinado na moda. Ele teve a responsabilidade de substituir Coco Chanel, morta em 1971, e tirar a grife da falência econômica em que se encontrava. À frente de coleções antológicas, o designer renovou o estilo da marca, que havia se tornado sinônimo de elegância em todo o mundo.

Na Chanel, onde ficou até a morte, sofreu acusações de gordofobia. Certa vez, disse que "existem mães gordas com seus sacos de batatas fritas sentam na frente da televisão falando que modelos magras são feias. O mundo das roupas é feito de sonhos e ilusões."

Sua fala em oposição ao movimento #MeToo também sofreu críticas. "Se você não quer que suas calças sejam puxadas, não se torne uma modelo. Entre para um convento, sempre terá lugar para você lá. Eles estão até recrutando."