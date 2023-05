SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta marcou presença no Met Gala na última segunda-feira (1) e chamou atenção na escolha de um look preto "nada básico" da grife Marc Jacobs. Porém o que virou assunto na imprensa foram os acessórios luxuosos que a artista exibiu no tapete vermelho. A cantora usou joias da marca Tiffany e um relógio de platina da marca Roger Dubuis. A peça custa US$ 1,417 milhões, pouco mais de R$ 7 milhões.

É a terceira aparição da "Girl from Rio" no Met Gala, um dos eventos mais importantes do mundo da moda. Anualmente, o tapete vermelho é estendido no imponente Metropolian Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos, para celebridades e nomes influentes da moda.

A exposição de arte da temporada do Metropolitan Museum of Art Costume Institute também dá nome ao tema das edições e, dessa vez, os olhares se voltam para Karl Lagerfeld, o lendário estilista alemão da Chanel que morreu em 2019.