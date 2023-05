SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, que compareceu pela terceira vez ao Met Gala na última segunda (1), esteve entre os famosos que quebraram uma regra do evento. Desde 2016, é proibido publicar fotografias e vídeos do que acontece lá dentro -o que não impediu a cantora de registrar a noite em suas redes sociais.

Em um dos vídeos publicados por Anitta, a artista mostrou suas companheiras de mesa, Paris Hilton e as irmãs Kylie Jenner, Kim Kardashian e Kendall Jenner. Outros registros incluem o show da cantora americana Lizzo e uma sélfie com as modelos Gisele Bündchen e Karen Elson e a cantora Doja Cat.

Anna Wintour, que organiza o Met Gala, proibiu celulares no evento em 2016, anos seguinte às imagens da briga entre Jay-Z e Solange Knowles na festa viralizarem. A justificativa oficial para o banimento, no entanto, é estimular as celebridades a conversarem durante a noite --cujo o acesso está condicionado ao pagamento de R$ 250 mil.

Outros famosos, como Lil Nas X e Paris Hilton, também publicaram fotos e vídeos da noite.