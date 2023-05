RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor gospel Wanderson Motta, que formava uma dupla com a irmã Thallya, faleceu no último sábado (29) em Estreito, Maranhão, após sofrer um infarto em um hotel da cidade. Membro da Assembleia de Deus em Imperatriz, o artista havia se apresentando em uma igreja e não tinha feito nenhuma reclamação sobre algum problema de saúde.

Além de investir na carreira de cantor e compositor, Wanderson também era professor de inglês. Nesta terça-feira (2), os administradores do perfil oficial da dupla no Instagram se pronunciaram sobre a morte do cantor. "Wanderson Motta foi um menino sonhador, humilde, de um coração e carisma encantador, onde se doava todos os dias em servir a obra de Cristo. Deus o colheu no melhor momento de sua vida, fazendo o que ele mais amava com sua irmã, a obra de Deus", começa o comunicado. Recentemente, ele e Thallya gravaram um clipe com a cantora Luana Rodrigues em Goiânia, Goiás.

A equipe de Wanderson aproveita a nota para agradecer as mensagens de apoio enviadas à família e os amigos. "Externamos nossa gratidão a cada pessoa que diretamente e indiretamente nos ajudou de alguma forma. Isso só confirma o quanto o Wanderson era querido por todos. São muitos os relatos de vidas que foram alcançados pelo seu ministério, Wanderson cumpriu com excelência o que Deus tinha entregado a ele nesta vida. A sua história jamais será esquecida."