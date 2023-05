SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Michael Douglas receberá a Palma de Ouro honorária em reconhecimento ao seu trabalho na indústria cinematográfica. A homenagem será realizada durante a cerimônia de abertura do Festival de Cannes, no dia 16 de maio.

Com mais de cinco décadas de carreira, o artista é conhecido por ter atuado em filmes como "Um Dia de Fúria", de 1993, "Wall Street: Poder e Cobiça", de 1987, e "Atração Fatal", de 1987.

"É sempre uma lufada de ar fresco estar em Cannes, que há muito oferece uma plataforma maravilhosa para criadores ousados, audácias artísticas e excelência em narrativas", afirmou Michael Douglas.

"O festival sempre me lembrou que a magia do cinema não está apenas no que vemos na tela, mas em sua capacidade de impactar as pessoas ao redor do mundo. Depois de mais de 50 anos no ramo, é uma honra retornar à Croisette para abrir o festival."

Em nota, o festival diz que, além de sua contribuição ao cinema, o ator é um defensor aguerrido de causas sociais

"Ele está comprometido com o desarmamento nuclear em todo o mundo desde 1998 e também é um defensor de longa data do controle de armas nos Estados Unidos", diz o comunicado. "O Festival de Cannes tem a honra de prestar uma homenagem vibrante à carreira de Michael Douglas."