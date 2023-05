SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O instrumentista e produtor Arthur Verocai vai fazer um show em comemoração aos 50 anos do disco homônimo que lançou em 1972 e que se tornou cult na música brasileira. A apresentação acontece dia 11 de junho, em São Paulo, em evento paralelo ao festival Mita.

Ele subirá ao palco acompanhado de Ivan Lins, Mano Brown, Céu, Carlos Dafé, Clarisse Grova e Paula Santoro. Além das participações, a banda será integrada por outros 25 músicos.

"Depois que eu fiz esse disco instrumental, eu fui taxado de louco, porque estava fora dos padrões do mercado fonográfico", afirmou o artista, em entrevista a Charles Gavin.

O disco, que ficou muito tempo fora de catálogo, caiu nas graças de rappers americanos, europeus e brasileiros a partir de meados dos anos 2000, que passaram a usar samples do álbum em suas faixas.

O Mita Festival terá Lana Del Rey e a banda britânica Florence + The Machine encabeçando a seleção, que trará ainda Sabrina Carpenter, Haim, Capital Inicial e um show de reencontro da banda NX Zero -grupo que estava separado desde 2017.

O festival acontece no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 de maio, no Jockey Club. Em São Paulo, o evento ocorre no final de semana seguinte, nos dias 3 e 4 de junho, no Novo Anhangabaú.

Há diferenças entre o lineup carioca e o paulistano. A cantora Duda Beat, por exemplo, só se apresenta em São Paulo, enquanto a funkeira MC Carol só aparece na seleção de artistas do Rio de Janeiro.

ARTHUR VEROCAI

Quando 11 de junho, às 20h

Onde Auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina - av. Mário de Andrade, 664, São Paulo

Preço R$ 120 a R$ 220