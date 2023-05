SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor tradicionalista gaúcho Arlindo Silva dos Santos, conhecido popularmente como Velho Milongueiro, morreu aos 83 anos, na madrugada desta quarta-feira (3), em Porto Alegre (RS). A informação foi confirmada pela reportagem do UOL.

De acordo com a RBS TV, o artista estava internado havia seis meses para tratar de cânceres na bexiga e na próstata.

Arlindo Silva dos Santos nasceu em 4 de agosto de 1939 em Tapes, município com pouco mais de 17 mil habitantes no Rio Grande do Sul.

O músico começou a carreira no fim da década de 1950, quando formou dupla com Minuano.

Ao longo da trajetória, o artista gravou mais de dez discos e teve canções interpretadas por nomes como Sérgio Reis e Gaúcho da Fronteira. Entre as composições mais conhecidas pelo público estão "Mulher do baile", "Ripa de costela" e "Mulher do baile".

O velório acontece hoje, no Angelus Memorial Crematório, e o sepultamento está programado para acontecer às 18h.