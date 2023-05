SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Linha Direta está de volta a partir desta quinta-feira (4), na Globo, após 15 anos. O programa, que marcou várias gerações entre os anos de 1990 e 2000, é considerado um precursor do "true crime" -gênero que aborda crimes reais- na televisão brasileira.

"Esse programa vai evocar o Linha Direta lá de trás, mas também anunciar as novas possibilidades de um programa que envolve true crime, justiça e impunidade no Brasil", antecipou Bial, ao UOL, em março.

O QUE SE SABE DA NOVA VERSÃO?

O Linha Direta estreia nesta quinta-feira (4), depois do Cine Holliúdy, na Globo.

Bial vai narrar e conduzir entrevistas com personagens de diferentes graus de envolvimento com os crimes abordados pelo programa.

A atração vai contar com inovações tecnológicas e de linguagem. Os laudos de perícia serão apresentados em 3D e haverá a inclusão de imagens de vídeos de câmeras de segurança e captadas por celular.

Cada edição vai abordar diferentes temas, entre eles: feminicídio, violência contra crianças, racismo, LGBTfobia, crimes virtuais.

As reconstituições vão continuar, mas, segundo o diretor-geral da atração, Gian Carlo Bellotti, elas não terão diálogos. A ideia é que elas sejam um apoio visual para a apresentação dos crimes.

O programa vai divulgar números oficiais de denúncia ao fim de cada exibição. No passado, os telespectadores faziam denúncias por meio de uma central telefônica, disponível 24 horas por dia, e pelo site da atração.

A estreia vai abordar o caso Eloá. Em outubro de 2008, Lindemberg invadiu a casa da ex-namorada Eloá, que estava estudando com a amiga, Nayara Rodrigues da Silva. O rapaz soltou a amiga no dia seguinte, que, por orientação da polícia, voltou ao apartamento para ajudar nas negociações. Nayara levou um tiro no rosto. Já Eloá foi baleada na cabeça e na virilha. Ela não resistiu aos ferimentos, e morreu no hospital no dia 18 de outubro.

O novo Linha Direta também vai ganhar um podcast, com conteúdo extra, depoimentos e impressões do apresentador. O programa será semanal, no dia seguinte à exibição na TV, e será disponibilizado no Globoplay e nas principais plataformas de áudio.

O PROGRAMA

O Linha Direta estreou em 1990 e era marcado pela reconstituição, com atores e entrevistas de testemunhas, de crimes e tragédias de grande repercussão no Brasil;

Os telespectadores faziam denúncias por meio de uma central telefônica, disponível 24 horas por dia, e pela página do programa na internet;

Cerca de 380 criminosos foram localizados pelas autoridades policiais, apenas com os casos relatados na atração;

O programa contou com os jornalistas Hélio Costa, Marcelo Rezende e Domingos Meirelles na apresentação ao longo dos anos.