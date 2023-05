A interface entre os ritos da umbanda e os fundamentos do teatro inspiram e conduzem o projeto “Nosso Axé”, que lança neste fim de semana o espetáculo “Seu Zé”. As apresentações terão tradução em libras e acontecem nos dias 5, 6 e 7 de maio, sempre às 20h, no terreiro Cabana Oxóssi das Matas, localizado na Avenida Sebastião Carlos Rezende, no distrito de Humaitá. A entrada é franca, com retirada de ingressos pelo Sympla.



Viabilizado com financiamento do Edital Cultura da/na Quebrada, da Prefeitura de Juiz de Fora/Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), o projeto é da produtora Axé Deles, mantida pelo ator e diretor Gabriel Bittencourt e pelo pesquisador e diretor de arte Joathan Pires.



O espetáculo “Seu Zé” é inspirado em Zé Pelintra, uma das mais importantes entidades dos cultos afro-brasileiros, especialmente entre os umbandistas. A peça fala da vida e das relações humanas e de sua ligação com a espiritualidade. O enredo acompanha as experiências de um menino com o avô e a mãe e seu encontro com “um tal de Zé”. A montagem será apresentada no formato de arena completa, na qual, através da arte, muitas histórias virão à tona. A intenção é conectar o público ao universo mágico e místico das religiões de matriz africana.



Desde 2022, a produtora Axé Deles desenvolve uma pesquisa sobre a conexão entre cultura e religiosidade. O primeiro produto dessa investigação foi a exposição sensorial “Òrìsà”, com ilustrações e ervas dos orixás, que foi contemplada pelo Edital Corredor Multicultural da Funalfa e ocupou o Teatro Paschoal Carlos Magno, em maio de 2022.



No novo projeto, o foco é a descentralização. A ideia é levar uma alternativa de cultura para o público de Humaitá, Igrejinha, Valadares, Cachoeirinha e entorno. A escolha desta área se deu pelo fato de o terreiro Cabana Oxóssi das Matas, do qual Gabriel e Joathan fazem parte, situar-se em Humaitá. Além do espetáculo teatral, a região recebeu duas oficinas gratuitas de formação em dramaturgia.



Buscando contemplar espectadores de outras localidades, a produtora está disponibilizando uma van, nos três dias de apresentação, com saída do Centro às 19h e retorno às 21h30, ao preço de R$ 15 (ida e volta). A reserva deve ser feita pelo Instagram @axedeles.



Ficha técnica



- Concepção e dramaturgia: Gabriel Bittencourt

- Colaboração dramatúrgica: Gustavo Bacchini, Joathan Pires

- Direção: Gabriel Bittencourt, Iasmim Alice

- Preparação corporal: Iasmim Alice

- Elenco: Gabriel Bittencourt, Gustavo Bacchini, Joathan Pires

- Produção: Axé Deles

- Produção executiva: Marie

- Direção de arte: Gabriel Bittencourt Joathan Pires Marie

- Figurino: Marie

- Iluminação: Raissa Salgado

- Trilha Sonora: Maria Anália

- Música Autoral: “Eu nunca estive só" - Bia Gomes

- Fotografia: Nati Martins

- Assessoria de Imprensa: Vinícius Cristóvão

