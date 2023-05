SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Silvio Santos, 91, manteve o primeiro casamento em sigilo por 15 anos para se promover como "galã" entre os apresentadores de TV.

Ele se casou com Maria Aparecida Vieira -com quem teve as filhas Cintia, 60, e Silvia, 51- em 1962. Maria morreu em 1977, em decorrência de um câncer.

O primeiro casamento do apresentador é retratado na primeira temporada da série "O Rei da TV", lançada em outubro de 2022.

Silvio Santos se manifestou publicamente sobre o primeiro casamento ao retornar para a TV em 1988, ano em que passou por um tratamento médico nos EUA.

"Quando eu me lembro da minha mulher que morreu, e quando eu me lembro que eu dizia ser solteiro. Quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói", disse sobre arrependimentos.

Silvio só revelou publicamente o relacionamento quase dez anos após o início de sua carreira na TV Paulista. A emissora permaneceu no ar entre 1952 e 1966.

À época, era muito mais simples que artistas da televisão conseguissem manter aspectos da sua vida particular em segredo.

"Quando eu falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz, diante da minha imaturidade", analisou na sequência.

Em 1969, ele explicou por quais motivos decidiu manter o relacionamento em segredo ao jornalista e amigo Décio Piccinini.

"As moças acham detestável aplaudir, gritar, chorar, pular, festejar alguém que pertence a outra. Isso toca no amor-próprio da mulher. Acham ridículo e até humilhante bater palmas para um homem que vai chegar em casa e vai beijar e abraçar outra", disse na época.

Em 1978, um ano após a morte de Maria Aparecida, o "dono do baú" se casou com Íris Pássaro, com quem teve mais quatro filhas: Daniela, 46, Patrícia, 45, Rebeca, 41, e Renata, 37. Os dois permanecem juntos desde então.

O apresentador voltou a falar sobre os temas em "Topa tudo por dinheiro: as muitas faces do empresário Silvio Santos", livro escrito em 2018 por Mauricio Stycer.