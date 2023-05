SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de a festa se espalhar pelo país e ganhar outras frentes culturais, a Batekoo lançou o seu próprio festival.

A segunda edição do evento de apresentações musicais acontece em São Paulo no dia 7 de outubro e os ingressos já estão à venda.

Entre as atrações da primeira edição, que aconteceu em dezembro de 2022, estavam Ludmilla, Karol Conká e o grupo Fat Family. O lineup deste ano ainda não foi divulgado, assim como o local do evento --sediado anteriormente na Neo Química Arena, o estádio do Corinthians na região leste, e recebeu 12 mil pessoas.

Os ingressos, que custam R$ 160 (inteira) e R$ 110 (entrada social), podem ser comprados na plataforma Shotgun e já estão no terceiro lote. Com lema de "O Big Bang dos Pretos" neste ano, o evento pretende repetir a composição do ano passado, em que a maioria dos artistas era negra.

A Batekoo foi criada por Mauricio Sacramento, em Salvador, na Bahia, no ano de 2014, com a intenção de ser uma festa produzida por pessoas pretas e LGBTQIA+ e dirigida a esse público. Hoje, a marca cresceu e possui selo musical, projeto educacional e de consultoria.

BATEKOO FESTIVAL

Quando 7/10

Onde São Paulo

Preço partir de R$ 100

Classificação 18 anos

Link https://shotgun.live/pt-br/festivals/batekoo-festival-2023

Instagram @batekoo