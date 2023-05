SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma associação de um condomínio de alto padrão da Barra da Tijuca (RJ) trava uma batalha com o cantor Latino, 50, na Justiça. A última movimentação do caso, segundo o colunista Ancelmo Gois, foi a entrada com uma petição para a penhora de todos os valores que ele tenha a receber de suas músicas em plataformas como o Spotify, Google e o ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição).

Desde 2016, Latino deve cerca de R$ 530 mil referente a mensalidades atrasadas do imóvel. O músico chegou a ter um apartamento penhorado por causa disso. Procurados, ele e seu advogado não responderam até a publicação deste texto.

Porém, ainda segundo o jornal O Globo, o próprio ECAD, organizado por associações coletivas que funcionam na administração e na cobrança dos direitos autorais de artistas no Brasil, afirma no processo que Latino não tem nada a receber. Ele não tem qualquer registro de vinculação com alguma associação de direito autoral.

Essa não é a primeira vez que o artista se vê envolvido com uma ação judicial. Em 2018, teve a prisão decretada pela Justiça de Manhuaçu (MG) devido a uma dívida de pensão alimentícia com uma das filhas, então com nove anos, fruto de um relacionamento dele com Neusimar Consedei. O cantor devia cerca de R$ 60 mil e não tinha nenhum contato com a menina.

Já em 2021, Latino revelou em entrevista ao Domingo Espetacular (Record) que perdeu muito dinheiro ao longo de sua trajetória e que fez dívidas até com agiotas.

"Fui torrando dinheiro em mulheres e jogos. O que mais me complicou foi a corrida de cavalos. Perdi R$ 15 milhões em uma época da minha vida e ainda me endividei inclusive com agiotas. Passei muito tempo pagando essas dívidas", disse.