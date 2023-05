SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O The Cure vem ao Brasil ainda em 2023. A informação vem do vocalista Robert Smith, que confirmou nessa quarta (3) a vinda da banda ao Brasil e a outros países da América do Sul em sua conta no Twitter.

O músico não deu detalhes da turnê, mas garantiu que o grupo se apresenta ainda este ano na região.

Na publicação, Smith escreve que o The Cure vai se apresentar no Brasil, na Argentina, no Chile, na Colômbia, no México, no Paraguai, no Peru e no Uruguai. Além disso, afirma que as negociações para os shows estão demorando mais que o necessário.

O The Cure atualmente viaja pelos Estados Unidos com a turnê "Shows of a Lost World", mesmo nome de um disco que a banda ainda está para lançar no mercado. Segundo Smith, o álbum é o último da história do grupo britânico. O último trabalho, "4:13 Dream", foi lançado em 2008.

A última vez que a banda se apresentou no Brasil foi em 2013. O grupo já se apresentou no país em três ocasiões.