SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A defesa de Simone Regina de Abreu Nunes, a mulher que foi atropelada por Lima Duarte no começo do último mês de março, quer saber se o ator tinha usado medicamentos ou bebidas alcoólicas na ocasião do acidente.

Segundo informações do UOL, a defesa de Nunes enviou uma solicitação de procedimento administrativo ao Ministério Público de São Paulo na última terça-feira (2), que requisitou a instauração de um inquérito policial para apurar o caso. Ao site, a equipe do ator negou as acusações e disse que ele está sendo vítima de calúnia.

No documento, a defesa diz que depois do acidente não foram realizados procedimentos como o teste do bafômetro, a perícia no local e apresentação dos envolvidos em uma delegacia. O texto, reproduzido pelo UOL, ainda diz que a culpa do acidente seria do excesso de velocidade de Lima Duarte, "quiçá drogado por medicamento ou mesmo por bebida alcoólica.

Já a equipe do ator afirma que diversas pessoas testemunharam o acidente e disseram que ele não teve culpa. "A motociclista estava transitando em uma faixa de ônibus", disse a defesa de Lima ao UOL.

No fim de abril, Simone Regina entrou com um processo na Justiça pedindo indenização de R$ 1,2 milhão, além de pensão mensal no valor de R$ 5.000. A vítima, que teve cinco ossos da bacia fraturados, teria sido obrigada a parar de trabalhar pelo estado de saúde.

O ator de 93 anos atropelou Simone Regina, de 37, no bairro da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. De acordo com sua assessoria, não é possível atestar quem teve a culpa, mas Lima prestou socorro e se colocou à disposição desde o princípio para ajudar nas investigações.

Em nota redigida pelo próprio ator, ele deu mais detalhes sobre o incidente. "Gostaria de esclarecer que, enquanto dirigia meu carro, fui envolvido em um acidente com uma motocicleta. Após a colisão, imediatamente prestei os devidos socorros à motociclista e aguardei a chegada da polícia", diz trecho do comunicado.

"A minha prioridade foi garantir que a motociclista recebesse a assistência necessária e que a situação fosse tratada com a maior seriedade possível. Gostaria de destacar que sou um motorista consciente e responsável", emendou.

Segundo o UOL, os advogados de Lima Duarte afirmam que já foi feito um acordo com a motociclista, no valor de R$ 30 mil, e que o pagamento já teria sido feito.

Sobre o caso, em postagem recente no Instagram o artista se disse alvo de etarismo, isto é, discriminação contra pessoas consideradas velhas.

"Só se preocupam em saber a minha idade, em afirmar categoricamente que um homem de 93 anos como eu sou responsável por qualquer acidente que aconteça comigo", disse.