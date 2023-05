SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tata Werneck, 39, compartilhou um vídeo relembrando momentos ao lado do amigo Paulo Gustavo. O humorista morreu há exatos dois anos, em decorrência da covid-19.

"Dois anos que a gente entendeu que você era cometa. Tua ausência é forte, mas a tua presença é mais. Eu lembro de você todo dia. Vamos te amar sempre", escreveu a apresentadora, hoje, no Instagram.

O humorista morreu no dia 4 de maio de 2021, em decorrência da covid-19, após algumas semanas internado no Copa Star, no Rio de Janeiro.

Paulo Gustavo deixou o marido, o médico Thales Bretas, e dois filhos, Gael e Romeu.