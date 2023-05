SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dono do hit "Tubarão Te Amo", MC Ryan SP, 21 anos, foi internado às pressas após passar mal durante um show na Bélgica. Deitado em um leito de um hospital, o funkeiro revelou a hospitalização em publicações através dos Stories do Instagram.

Em turnê por países na Europa, o funkeiro relatou que só subiu ao palco no último domingo (30), última apresentação das agendadas no continente, em respeito aos fãs que estavam presentes, mas não estava aguentando mais fazer show.

"Rapaziada, então, acabei pegando um resfriado muito forte na turnê e estou internado aqui na Bélgica. Devido a isso, tive, infelizmente, que cancelar alguns shows. Mas fiquem tranquilos, pois já estou bem melhor".

Pela rede social, MC Ryan SP disse que chegou a ser levado para UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde ficou exatamente dois dias. No entanto, com uma leve melhora, conseguiu ser transferido para o quarto. Antes disso, ele preferiu não divulgar que estava internado.

"No último show estava me sentindo mal, e fui para o hospital para ver o que estava acontecendo comigo, e os médicos já me encaminharam para a UTI. Fiquei desesperado. É muito triste pois estou do outro lado do mundo, e, além disso, estava em turnê", afirmou.

O funkeiro também desabafou sobre o período internado no hospital. "Estou pensando muito na minha vida, e sabendo que dinheiro nenhum vale mais que a família e a saúde. Um dia estava feliz fazendo show e lotando casa na Europa, no outro estava no médico mal", desabafou.

Ele continuou e disse: "Vim fazer turnê na Europa, vim trazer alegria para a rapaziada. Fiz cinco shows e do nada fiquei internado na Bélgica, do outro lado do mundo, tendo que falar com os enfermeiros por Google tradutor. Eu peguei uma virose e atacou. Tenho que ficar aqui três dias".

No Instagram, o funkeiro também mostrou a equipe médica, e fez questão de agradecer a ajuda durante a internação. Por conta da dificuldade no idioma, um dos profissionais de saúde apareceu usando uma ferramenta de tradução. Em outro momento de entrosamento, ele pediu que seus seguidores seguissem algumas profissionais de saúde que o atenderam.

"Elas não estão acreditando que o pai é famosão no Brasa. Segue muito! Família deixa ela muito famosa, segue muito ela, porque ela é top. Chegou na maior humildade. Segue ela", brincou ele.

O funkeiro disse que teve até médica que ficou aflita com tantos seguidores em tão pouco tempo, após ele mencionar o Instagram dela em sua rede social. "Aquela médica, a loirinha, ela tinha mandado apagar. Ela estava com 30 mil seguidores, já era para ela estar com 100 mil. Ela apagou, mas ficou com medo, porque vocês mandaram muita mensagem e ela não está acostumada com isso", disse ele.

Ele também agradeceu ao seu pastor por ter estado com ele nesse momento, com muita oração e na torcida, além de agradecer o carinho dos fãs.