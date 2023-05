SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos dois anos da morte de Paulo Gustavo, em 4 de maio de 2021, as atrizes Tatá Werneck e Mônica Martelli homenagearam o artista e compartilharam mensagens nas redes, junto com fotos e vídeos ao lado dele.

"Dois anos que a gente entendeu que vocÇe era cometa. Tua ausência é forte. Mas tua presença é mais. Eu lembro de você todo dia. Vamos te amar sempre!", escreveu Tatá na legenda de um vídeo com diversos momentos que viveu com Paulo Gustavo.

Mônica relembrou o período de internação do humorista, e disse que o amigo a fazia rir como ninguém e que nunca mais riu igual após a morte dele. "Dois anos e 52 dias sem te abraçar, sem fazer planos de viagens, sem trocar ideias de projetos, sem ter sua opinião nas minhas decisões. Diariamente tenho que fazer escolhas e não tem você para me dar um norte. Fiquei órfã do seu olhar, da sua inteligência e do seu amor de amigo. Te amo para sempre!"

O roteirista Felipe Braz, que trabalhou no programa 220 volts e no filme "Minha Mãe É Uma Peça", afirma que não era otimista quanto à recuperação do amigo pois ele não apresentou melhora significativa durante a internação.

"Demorei muito a chorar. Chegou dia 4 de maio de 2023. 2 anos depois. Demorei muito para tudo. Para chorar, para entender, para realizar, para aceitar... e para parar de chorar. Hoje não choro. Não creio que vá chorar. Ainda há uma perplexidade, um assombro; mas não choro. Sinto falta, saudades imensas! Sinto gratidão, me sinto honrado, tenho orgulho dele, de nós dois", disse.

A atriz Regina Casé comentou na publicação e disse que até hoje ainda acorda na perplexidade. A modelo Carol Trentini disse que não lembra ao certo como foi o dia do anúncio da morte, poissó tem flash de memória.

"Dia 4 só tenho flashs que não fazem o menor sentido na minha memória. Eu era uma das que só puxavam ele para cá, otimista, talvez como defesa também, nunca quis aceitar. Sei que ele está melhor que a gente", escreveu.