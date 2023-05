SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador do Bom Dia São Paulo, Rodrigo Bocardi, recebeu uma homenagem peculiar durante o telejornal, na manhã desta quinta-feira (4). Durante o programa da Globo, a repórter Ananda Apple entrou ao vivo para contar sobre o trabalho de uma ONG que acompanha a vida de capivaras que vivem às margens do Rio Pinheiros, em São Paulo.

Dos 120 animais monitorados, apenas 30 estão registrados com nomes, de acordo com a ONG. Bocardi disse, na sequência da entrada de Ananda, que a produção queria saber qual das capivaras levaria o nome de Sabina Simonato, sua colega de estúdio. "Hoje mesmo, a equipe do CAPA precisa dar uma olhada numa capivara que tá com um objeto machucando. A gente vai escolher uma desse grupo para colocar o nome de Sabina", garantiu Mariana Aidar, representante da ONG, para Ananda.

Eis que a ativista sugeriu que três capivaras fossem nomeadas como Ananda, Sabina e Rodrigo. A repórter, então, fez sua sugestão sobre o visual dos animais: "Tem que ver qual será cada um. Rodrigão é bonitão, é metidão, não pode facilitar pra ele, teremos três capivaras com esses nomes... Rodrigo, você é bonitão e metidão, mas a gente te adora".

O apresentador se divertiu com a homenagem. "Todos seremos capivaras, então", concordou ele. Mariana completou a conversa dizendo que os machos têm a cabeça maior que a média, dando a deixa para Bocardi rir mais um pouco. "Eu sou uma capivara, macho mesmo. Escolham a capivara que vocês quiserem que eu vou gostar", concordou o comunicador, no estúdio.

Nas redes sociais, o público adorou a brincadeira entre os jornalistas.