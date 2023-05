RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Thais Carla resolveu compartilhar com seus seguidores nesta quinta-feira (4), um drama familiar. A mãe da influenciadora e dançarina parou de receber a pensão no INSS e ao investigar o caso descobriu várias irregularidades. "Estou em choque. Nunca pensei que fosse passar por isso. Eu morri e tem até uma certidão de óbito com meu nome", começou Thais explicando a situação.

"A minha mãe descobriu que eu, ela e minha irmã estamos mortas. Existe um laudo do dia que teria acontecido a minha morte, no mês de março, e era como se eu morasse no estrangeiro. Pelo documento, assim que eu cheguei no Brasil, passaram dois dias e eu morri", explicou Thais que ainda apontou outros erros na documentação.

"O meu pai está com um nome estrangeiro e o meu tipo sanguíneo aparece errado. Isso é um absurdo! Estou aqui vivíssima! Já acionei os meus advogados", disse Thais. Ela contou ainda que a mãe e a irmã são dadas como mortas há duas semanas.

"Elas também 'morreram'. Para piorar ainda mais a situação já existe uma pessoa recebendo por nós. Como isso pode ter acontecido! Como as coisas mudaram de um dia para outro. Não sei nem por onde começar para resolver isso", denunciou mostrando as certidões de óbitos. Thais prometeu ir até o fim para descobrir quem poderia ter cometido esse erro no órgão do governo federal.