SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Craig Landry, participante do reality show Moonshiners, sofreu um acidente de monociclo e teve que passar por uma cirurgia de reconstrução da mandíbula.

Conforme o TMZ, a estrela do reality andava com o veículo próximo de sua casa em New Iberia, nos Estados Unidos.

Os paramédicos foram chamados após o homem ser encontrado desacordado na rua. O participante do programa relatou que não sabia o que tinha acontecido, mas se lembrava de acordar na ambulância.

Com a gravidade da situação, Craig Landry foi levado de helicóptero para o centro médico universitário de Nova Orleans. Lá, passou pelo procedimento de reconstrução da mandíbula.

Além da mandíbula, o astro do Moonshiners teve fraturas no rosto e na mão. Ainda quebrou vários dentes. Como precisará passar por novas cirurgias, uma vaquinha foi criada para arcar com os custos.

O irmão Richard, que também participa do reality, disse que Craig tem pressão alta e não deveria estar sob a influência de substâncias quando se acidentou.

Reality show Moonshiners: O programa reúne pessoas que fabricam bebidas alcoólicas.