SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Angela Ro Ro cancelou um show que faria no Teatro Rival, centro do Rio de Janeiro, no dia 12, por motivos de saúde, segundo a página oficial da casa no Instagram.

O perfil oficial da cantora de 73 anos na rede social divulgou o cancelamento da apresentação "Cheia de Amor para Dar", enquanto o Rival orientou os fãs a respeito de reembolso.

Segundo apurou a reportagem, a apresentação da cantora no Rival foi suspensa em razão de ela estar se sentindo fraca. No entanto, a artista agora está repousando em casa para dar continuidade a cumprimentos de agenda.