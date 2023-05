SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Abílio Diniz vai receber o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSDB-MG), na estreia da segunda temporada do seu programa de entrevistas na CNN Brasil no próximo dia 8.

Na nova leva de dez episódios de "Caminhos com Abílio Diniz", ele entrevistará governadores, políticos e ministros do governo Lula. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 8 a 19 maio, às 22h15.

Entre os convidados confirmados estão a ministra do Planejamento, Simone Tebet, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Abilio Diniz ainda receberá o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, além do presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

"Eu gosto de pensar o agora. Temos um novo governo, que acabou de começar. O que é que podemos esperar dele?", afirma o empresário e apresentador. "O que nós, da sociedade civil, podemos fazer? Qual é a nossa contribuição?", segue.