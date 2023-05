SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Milhares de pessoas sentadas em cadeiras espalhadas pelo estádio Allianz Parque, em São Paulo, esperavam para escutar ao vivo o vozeirão da cantora americana Alicia Keys na noite desta sexta-feira (5).

Foi ao som de "Nat King Cole" que ela surgiu no palco, vestindo um macacão prateado brilhante e fazendo carão. Alicia pediu que o público deixasse o aconchego dos assentos para assistir ao show de pé, enquanto ela própria se sentava para tocar piano. Alguns obedeceram, outros não.

Alicia trouxe ao Brasil a turnê "Alicia + Keys World Tour", que mistura músicas dos discos "Alicia" (2020) e "Keys" (2021) com hits antigos, caso de "No One" e "If I Ain?t Got You". Ela se apresentou no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (3), quando compartilhou seu palco com a brasileira Iza.

Ele repetiu a parceria em São Paulo. Alicia entoava "Un-thinkable (I?m Ready)" quando Iza apareceu ao seu lado vestindo terno rosa. As duas dividiram microfone não só na canção da americana como também em "Dona de Mim", de Iza. Foi um dos momentos mais empolgantes do show ?Alicia até arriscou uns versos em português.

A cantora deixou o palco no meio do show para ressurgir numa espécie de barraca erguida no meio do público. A mudança não fez sentido ?só parte do público conseguia vê-la ali. O resto precisou apelar para o telão.

Alicia canta versões intimistas e agitadas das mesmas músicas no disco "Keys", de 2021. É como se mesclasse seu eu do passado com uma persona mais experimental e moderna.

Ela tentou repetir a sacada no show criando uma espécie de duelo entre as duas versões de canções daquele álbum. Tocou pedaços de cada uma e pediu para que as pessoas aplaudissem a sua favorita. Demorou para o público entender a brincadeira, mas acabou dando certo.

Alicia voltou triunfal ao palco caminhando no meio do público, ladeada por seguranças, entoando o verso "New York, New York, New York" do hit "Empire of State of Mind (Part II)".

Dançarinas aparecem pela primeira vez no palco depois de a americana tocar a balada "Fallin" no piano. O momento dançante dura cerca de dez minutos e termina com "No One", uma das queridinhas dos fãs.

Alicia então se despediu do público e disse que sentia como se São Paulo fosse sua casa. Antes de encerrar o show, fez o público berrar o refrão de "If I Ain?t Got You", o maior hit da sua carreira.

Alicia coleciona estatuetas do Grammy. A cantora despontou no início dos anos 2000 com os álbuns "Songs In a Minor" e "The Diary of Alicia Keys" e virou um dos grandes nomes do R&B. Em São Paulo, nesta sexta, ela provou que é daquelas que sabe fazer ao vivo.