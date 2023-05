SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O príncipe Louis, filho de príncipe William e de Kate Middleton, sempre tem uma atenção especial em eventos da realeza britânica. Neste sábado (6), durante a coroação de Charles 3º, não foi diferente. Antes mesmo de entrar na Abadia de Westminster, ele virou meme ao acenar para o público. Durante a cerimônia, no entanto, o herdeiro "sumiu" por alguns instantes e deixou os espectadores se perguntando sobre onde estaria.

Visivelmente inquieto durante a solenidade, Louis foi flagrado bocejando e até ouvindo sussurros de alerta de sua mãe, Kate. Durante a apresentação do coral de "Praise Him", o príncipe saiu do local e câmeras perceberam que ele não estava mais ao lado da irmã Charlotte.

Segundo informações apuradas pelo Entertainment!, a saída antecipada de Louis estava programada pelo palácio. Além disso, o seu retorno também foi marcado para ocorrer antes da saída oficial de toda a família real da Abadia. Ou seja, foi uma pausa para descansar.

Antes da coroação, o repórter Omid Scobie -especializado em coroa britânica e próximo da família- sugeriu isso ao ET. "Ele estava inquieto [no Jubileu da Rainha] e acho que já existem planos para Louis no dia, é uma cerimônia de duas horas. Portanto, ao contrário de seu irmão mais velho, o príncipe George, que desempenha um papel central e o veremos nessa procissão, Louis pode estar lá para a entrada, mas depois pode sair por um tempo e reaparecer para o fim", informou ele.

Momentos antes da coroação, a própria Kate falou sobre a expectativa do comportamento dos filhos durante a cerimônia. "Espero que [ele se comporte] sim. Você nunca sabe [o que vai acontecer] com crianças", disse a mulher de William, entre risos.