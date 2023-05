RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Parte do núcleo cômico de "Terra e Paixão", que estreia na segunda-feira (8) na faixa das 21h na Globo, Tata Werneck vai viver Anely, uma jovem que ganha dinheiro como stripper em sites adultos. Por isso, em muitas cenas, a atriz vai aparecer usando lingeries pretas, máscara, salto alto e até chicote.

Sem falar nas caras e bocas que a personagem precisa fazer para convencer os clientes. Tata, que jura ser tímida, conta que tem se saído bem ao dar vida ao lado mais sexy da personagem. "Tem sido bem mais tranquilo do que eu esperava", diz à reportagem. "Eu sou tímida para muitas coisas, embora as pessoas não acreditem. Mas, se faz parte do meu trabalho, se está no contexto, eu tiro a roupa sem problema nenhum."

A atriz e apresentadora afirma que não intensificou os treinos por causa da personagem. "Sempre fui muito sedentária, mas, depois da gravidez, comecei a me exercitar e a correr por questões de saúde e de prazer mesmo. Gosto. Malho também para não ficar com o pudor em cenas, mas não estou fazendo nada agora por conta das gravações", explica.

Ela ainda afirma que não se importa se, eventualmente, algumas imperfeições físicas ficarem aparentes. "Uma mulher que não é flácida, ela é esquisita. Sou flácida. Tenho celulite, tenho estrias e está tudo bem. Graças a Deus."

Apesar da possibilidade ser mais que justificável, a artista descartou ter entrado em sites adultos para dar aquela espiadinha. "Não entrei. Fiquei meio assim de alguém me reconhecer e também tive receio de ver a intimidade das pessoas que estão ali por prazer mesmo", admite.

A pesquisa, no entanto, aconteceu de outras formas. "Vi umas coisas e até conversei com algumas pessoas que são frequentadoras destes sites específicos. Elas vão lá para conversar, para dar conselhos e para tocar violão e outros órgãos também. Peguei algumas coisinhas."

Na história de Walcyr Carrasco, Anely faz bico na loja de Graça (Agatha Moreira), mas descobre outra forma de ganhar dinheiro: o universo da produção de conteúdo adulto. Ela cria um perfil de stripper, só que esconde o novo trabalho dos amigos, da família e principalmente do namorado, Odilon (Jonathan Azevedo), que é ciumento e machista. "Vou aparecer de barriga de fora e talvez um lib no seio. Não sei o que pode ir ao ar, mas já gravamos algumas cenas de 'mostra, mas não mostra'", ressalta.

Casada com Rafael Vitti e mãe da pequena Clara Maria, ela também confirma que umas das inspirações para Anely foi Tiazinha, personagem interpretada por Suzana Alves no Programa H (Band), de Luciano Huck, que virou musa dos anos 1990.

"Coitada da Tiazinha. Ela é maior gata, linda. Desculpa, Tiazinha", brinca. "Tem um pouquinho dela ali, lógico que dentro das devidas proporções. Mas é isso, galera. Prepare-se para ver minha bunda na TV (risos)."