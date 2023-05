SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Letícia Colin curtiu um tuíte que critica o uso de tecnologia em novelas da Globo. É o caso de "Travessia", folhetim de Gloria Perez que terminou nesta sexta-feira e virou meme por causa de cenas absurdas envolvendo aparatos tecnológicos.

"Acho que já podemos torcer para que a Globo nunca mais permita que os autores tentem abordar de novo tecnologia nas novelas, né?", diz a publicação feita por uma página sobre novelas. O tuíte reúne imagens das produções "Tempos Modernos", "Morde e Assopra", "Geração Brasil" e "Travessia".

A escritora Gloria Perez foi criticada ao longo dos meses de exibição de "Travessia" por perder a mão nas críticas que tentou fazer ao uso indiscriminado de tecnologia.

Exemplo é a forma como Perez apresentou a protagonista Brisa, de Lucy Alves. A personagem foi vítima de "deepfake", técnica de inteligência artificial usada para criar vídeos falsos em que rostos e vozes originais são substituídos pelos de outra pessoa. Foragida, ela passou dias sem sequer cogitar se comunicar com sua família pelas redes sociais. Espectadores apontaram que a trama não fazia sentido.

Além disso, Chiara, a personagem de Jade Picon, ficou de frente com uma espécie de holograma realista de sua mãe morta no final da novela. Para isso, a garota usou um aparelho de realidade aumentada que a permitiu se comunicar com a mulher. O tom absurdo da cena foi criticado nas redes sociais.

Parte do público também reprovou o uso exagerado de efeitos especiais para criar o rosto do bebê de Chiara no último capítulo do folhetim.

Letícia Colin interpreta a vilã Vanessa em "Todas as Flores", novela que estreou no Globoplay no ano passado. Ela contou à Folha que se inspirou no bolsonarismo e em filmes de Alfred Hitchcock para compor a personagem.