SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Letícia Colin negou que tenha apoiado as críticas à novela "Travessia". Neste sábado (6), o perfil da artista curtiu um post em que o usuário fala que a Globo não deve abordar novas tecnologias nos folhetins. Neste domingo (7), Letícia reforçou que apenas expressou seu apoio ao livre compartilhamento de opiniões.

"Cooom certeza curti errado post de crítica à Travessia. Sou a favor da liberdade de expressão, da opinião sincera do público, da internet e suas pérolas, obviamente embarreirando discursos de ódio", começou ela, em seu perfil no Twitter.

Em seguida, Letícia elogiou a produção da novela de Gloria Perez dizendo que é fã de seus colegas. "Me solidarizo ainda mais quando uma obra não cai no gosto do público! Desbravar um oceano em noite de mar bravio, céu cheio de tempestade, é ainda mais honroso. Viva a travessia que cada um desses artistas passou, transmutou e viveu!", completou ela.

A integrante do elenco de "Todas as Flores" ainda terminou a sequência de publicações afirmando que "novela, de um jeito ou de outro, sempre vira estrela no céu".