SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao ar como Justino em "Amor Perfeito", novela da faixa das 18h da Globo, João Fernandes, 24, vem dividindo a rotina de gravações com outro papel muito importante: o de pai de Nicolas, 3. O menino é filho dele com a atriz Mabel Calzolari, sua ex-noiva, que morreu em junho de 2021.

João conta à reportagem como concilia família e trabalho, algo nem sempre tranquilo. "É uma rotina desesperadora, principalmente em questão financeira. Se separar é diferente de perder. Eu não tenho ninguém com quem dividir os gastos, então preciso terceirizar os cuidados e trabalhar muito para isso", afirma. "Não sei o que mudaria para ser mais fácil. Ser pai para mim é isso."

As folgas da Globo são dedicadas a Nicolas e ao relacionamento com a estudante de medicina veterinária Ketelyn Menezes. O ator diz acreditar que, aos poucos, a namorada deve se tornar a figura materna do menino. "O papel materno ainda é suprido pela minha mãe [com quem moram]. No futuro, vamos morar juntos e ele vai entender que um casal simboliza pais", diz. "Ketelyn e Nicolas se dão muito bem, e ela sustenta qualquer responsabilidade".

Enquanto isso, o ator vive a expectativa para o crescimento de seu personagem em "Amor Perfeito". É Justino quem detém o segredo que vai virar a chave no enredo da novela e revelar à protagonista, Marê (Camila Queiroz), quem é seu filho. "Nos próximos episódios, será contado mais sobre a vida do Justino", antecipa.

Além disso, João estará em "O Jogo que Mudou a História", série do Globoplay sobre a origem da guerra contra o narcotráfico no Rio de Janeiro. O ator fará Binho, um jovem de 15 anos inspirado em uma figura real. "É o papel mais importante da minha carreira", celebra.

Em paralelo, o ator quer seguir os passos de colegas como Bruno Gagliasso e Marcos Palmeira e se tornar empreendedor. Ele conta que planeja abrir o próprio pet shop junto com a futura mulher (sim, há planos de casamento com Ketelyn!).