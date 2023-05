SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Palmirinha sempre será lembrada por sua simpatia e sinceridade na televisão. Neste domingo (7), a apresentadora morreu por complicações de problemas renais crônicos, mas ela jamais será esquecida por sua personalidade. Nas redes sociais, Palmirinha está sendo enaltecida por diversos encontros marcantes televisionados - até mesmo com estrelas internacionais.

1 - Palmirinha e Ana Maria Braga

As duas apresentadoras se encontraram ao vivo, depois de 20 anos desde a última conversa, no "Mais Você", em abril de 2019. As duas falaram sobre as dificuldades do início de carreira e, é claro, de muitas receitas.

2 - Palmirinha e Regina Volpato

Em fevereiro de 2018, Palmirinha fez uma surpresa aos apresentadores do programa "Mulheres", da TV Gazeta. Na ocasião, a cozinheira teve um momento marcante com Regina Volpato, em que as duas cantaram "Ainda Ontem Chorei de Saudades", conhecida na voz de João Mineiro e Marciano, e se emocionaram

3 - Palmirinha e Marília Gabriela

Palmirinha concedeu uma entrevista emocionante à Marília Gabriela em agosto de 2012. Na conversa, ela lembrou de ter sofrido nas mãos do ex-marido e como foi criar as filhas sozinha. "Eu perdoei ele", disse Palmirinha.

4 - Palmirinha e Pedro Bial

Em agosto de 2017, a cozinheira conversa com Pedro Bial, em seu programa na Globo. Em um dos momentos, ela se divertiu ao falar que a culinária - além de dar prazer de viver - é uma baita atividade física. "Meu exercício é na cozinha (risos). Fazer massa de pão, lavar louça... é minha ginástica todo dia", afirmou a apresentadora.

5 - Palmirinha e Chris Pratt

Palmirinha teve um encontro especial com o artista no Brasil, em visita de Pratt para a divulgação de "Vingadores: Guerra Infinita". Em abril de 2018, a apresentadora disse que queria levar o ator para almoçar em sua casa e ainda lhe apresentou o brigadeiro.