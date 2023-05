SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora Flávia Big Big morreu hoje, aos 26 anos. Ela estava internada desde 11 de abril após receber o diagnóstico de câncer. A informação foi confirmada pela reportagem pelo hospital Universitário Onofre Lopes e também por Fabíola Gomes, irmã de Flávia, nos Stories do Instagram. "O sofrimento de nossa Big acabou, ela agora tá com papai do céu".

Flávia estava entubada desde o dia 14. Na semana passada, Fabíola relatou que o estado de saúde da irmã era grave.

"Minha irmã se sentia cansada e tinha febre fazia tempo. No início, ela ficou num vaivém de hospital, mas voltava para casa, tomava remédio e a febre não passava. Quando fizeram outros exames, viram que ela estava com câncer. [Os médicos] já estavam desconfiados disso, mas não davam certeza. É um linfoma, mas ainda estão fazendo biópsia [para saber se é linfoma de Hodgkin ou não Hodgkin]", disse Fabíola à Quem. Além do câncer, a influenciadora também teria sido diagnosticada com anemia e problemas pulmonares. Ainda segundo Fabíola, Flávia chegou a fazer uma cirurgia no coração para retirar um líquido do pericárdio.

Travesti e natural de Natal (RN), Big Big acumulava mais de 253 mil seguidores no Instagram e 57 mil no TikTok. Ela ficou famosa pelos vídeos engraçados, que logo se tornaram meme.

A reportagem tenta contato com a família de Flávia. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre velório e sepultamento.