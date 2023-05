SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga homenageou Palmirinha Onofre (1931-2023), de quem era amiga, no Mais Você desta segunda-feira (8). A apresentadora conversou ao vivo com as filhas de Palmirinha e recuperou histórias com a culinarista.

"Eu acho que vocês tem um legado só de orgulho dessa mulherzinha pequenininha, Palmirinha, que é um mulherão, na verdade", disse às filhas da cozinheira. "Um metro e meio de pura safadeza", e complementou, "é a boa safadeza da vida".

Sandra, uma das filhas, lembrou de quando Ana tentou juntar Palmirinha, na época viúva, com um homem. "Lembra do Osvaldo? Você queria procurar o Osvaldo para ela se casar com ele. Ela já estava viúva. Ela gostava da ideia, viu, Ana."

Tânia, outra filha de Palmirinha, retribuiu o carinho da apresentadora do Mais Você. "Você também é muito importante para nós. "Você fez a gente muitas vezes feliz de ver o carinho e a atenção que você tinha com ela. Um beijo no seu coração e fique em paz também, porque sabemos que neste momento você também está sofrendo."