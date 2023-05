SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A entrega dos prêmios do MTV Movie & TV Awards 2023 não foi transmitida ao vivo por causa da greve dos roteiristas de Hollywood.

A mudança foi feita para evitar uma manifestação dos membros da Writers Guild of America que supostamente aconteceria em frente ao Santa Monica Barker Hangar, onde é gravada a premiação.

Com o novo formato, os discursos de recepção dos prêmios tiveram que ser gravados pelos vencedores e o evento retransmitiu shows dos anos anteriores. Os problemas se somaram à falta de uma apresentadora oficial, já que Drew Barrymore anunciou na quinta-feira (4) que não compareceria ao evento em apoio à greve.

A atriz deve retornar à apresentação na próxima edição e apareceu em algumas cenas que já haviam sido gravadas antecipadamente desta.

"Pânico 6" foi premiado como melhor filme e "The Last of Us" como melhor série. "Top Gun: Maverick" e "Stranger Things" estão entre as obras que aparecem com múltiplos prêmios, além dos dois grandes vencedores.

VEJA A LISTA COMPLETA DOS PREMIADOS DO MTV MOVIE & TV AWARDS 2023

Melhor Filme: "Pânico 6"

Melhor Série: "The Last of Us"

Melhor atuação em filme: Tom Cruise - "Top Gun: Maverick"

Melhor atuação em série: Jenna Ortega - "Wandinha"

Melhor Herói: Pedro Pascal - "The Last Of Us"

Melhor Vilão: Elizabeth Olsen - "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura"

Melhor Beijo: Madison Bailey + Rudy Pankow - "Outer Banks"

Melhor atuação cômica: Adam Sandler - "Mistério em Paris"

Artista: Joseph Quinn - "Stranger Things"

Melhor briga: Courteney Cox (Gale Weathers) vs. Ghostface - "Pânico 6"

Melhor atuação assustada: Jennifer Coolidge - "The White Lotus"

Melhor duo: Pedro Pascal + Bella Ramsey - "The Last Of Us"

Melhor elenco: "Stranger Things"

Melhor música: Taylor Swift - "Carolina" ("Um Lugar Bem Longe Daqui")

Melhor doc-reality show: "The Kardashians"

Melhor série de competição: "RuPaul's Drag Race: All-Stars"

Melhor apresentador: Drew Barrymore - "The Drew Barrymore Show"

Melhor música em documentário: "Selena Gomez: My Mind & Me"

Melhor time de reality: Ariana Madix, Katie Maloney, Scheana Shay, LaLa Kent - "Vanderpump Rules"

Melhor momento musical: Sofia Carson - "Come back home"