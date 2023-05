SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda edição do GPWeek terá Halsey, Machine Gun Kelly, Swedish House Mafia e JXDN como atrações.

O festival acontece em 4 de novembro, no Allianz Parque, e antecede a etapa do Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil.

As vendas se iniciam amanhã (9), às 10h, na Eventim Brasil. A partir das 12h, também na bilheteria oficial, na avenida Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Os ingressos custam a partir de R$ 390 e podem chegar a R$ 1.990.

The Killers e Twenty One Pilots foram as principais atrações da primeira edição do festival GPWeek, realizada no ano passado. Hot Chip, The Bad Camino e os brasileiros da Fresno completaram a programação.

GPWEEK

Quando 4/11

Onde Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, região oeste

Preço de R$ 390 a R$ 1.990

Link https://www.eventim.com.br/campaign/gpweek/