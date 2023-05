SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As festas de São João são populares em todo o país e tidas como uma das maiores manifestações culturais nacionais. A festividade também chega ao parque Ibirapuera, em julho, com o festival Tão Ser Tão.

Nos dias 7, 8, 9 e 14, 15 e 16, o parque de São Paulo recebe o evento considerado um dos maiores da cultura nordestina. A programação contará com poesia, dança, artesanato, gastronomia e música. Alguns shows já estão confirmados, caso do cantor João Gomes no dia 8 e de Tarcísio do Acordeon, no dia 9.

As entradas serão gratuitas nas sextas-feiras 7 e 14, e pagas nos dias restantes. Os ingressos ainda não estão à venda. O público poderá adquirir três tipos de entrada: arena, que será a pista, lounge -espaço reservado com open bar e serviços separados- e o camarote, com área para até oito pessoas e open bar.

Com investimento inicial de R$ 9 milhões, o evento será dividido em seis setores cujos nomes homenageiam personalidades e características do Nordeste.

Na Alameda dos Sertões terá comidas típicas nordestinas. A travessa Vitalino será dedicada ao artesanato, já o Bosque Patativa -em homenagem ao cordelista Patativa do Assaré-, concentrará poesia, cordel e xilogravura.

No Parque Acauã terá jogos e brincadeiras e no Coreto Dominguinhos acontecerá as danças, trio de forró e apresentações típicas. A Arena Gonzagão, restrita ao público, receberá grandes atrações, que acontecerão aos finais de semana; nas sextas-feiras as apresentações serão no coreto.

FESTIVAL TÃO SER TÃO

Quando sex. (7 e 14/7), das 12h às 22h; sáb. e dom. (8, 9, 15 e 16/7), das 10h às 22h

Onde Parque Ibirapuera - av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana, região sul

Link https://www.ingresse.com/Instagram @taosertaosp