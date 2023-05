SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parece que os fãs de Britney Spears vão precisar esperar mais um pouco pela autobiografia reveladora da cantora. Segundo o jornal The Sun, a editora Simon & Schuster foi notificada que a obra precisará ser adiada, pois dois astros que foram affairs da artista teriam comunicado preocupação sobre o conteúdo do livro, que estava previsto para fevereiro, mas agora deve sair no final deste ano.

No livro, a artista deve retratar sua trajetória pessoal e profissional com o apoio do jornalista Sam Lansky. O escritor já escreveu sobre Adele, Madonna e Nicki Minaj. Britney foi casada com seu amigo de infância, Jason Alexander, por apenas 55 horas em meados de 2004. A artista também subiu ao altar com Kevin Federline, com quem ela teve dois filhos, mas se divorciou em 2007.

Além deles, a artista se relacionou com o cantor Justin Timberlake, com o coreógrafo Wade Robson, com o ator Colin Farrell e namorou com o paparazzo Adnan Ghalib. Atualmente, Britney está no seu terceiro casamento, com o empresário Sam Asghari.

Porém, a cantora teve alguns relacionamentos que podem ter sido ocultados ao longo dos anos. Uma fonte da cantora revelou que esses astros estariam preocupados com suas histórias sendo expostas: "Britney é brutalmente honesta no livro. Ela quer que este seja o momento em que ela fala com o mundo, para contar seu lado da história e esclarecer as coisas [...] Britney viveu sua vida aos olhos do público, mas há relacionamentos e pessoas com quem ela se encontrou e que ela conseguiu manter sob o radar, incluindo alguns grandes nomes de estrelas de cinema e pessoas do mundo da música. Ela quis dar tudo de si com este livro e contar a verdade, e é isso que preocupa as pessoas."