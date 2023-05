SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estátua de uma sereia gigante vem gerando discussões em uma vila de pescadores da região da Puglia, no sul da Itália. Alunos de uma escola de arte da cidadezinha de Monopoli criaram uma peça artística para ser colocada em uma praça nova, que leva o nome da cientista Rita Levi-Montalcini. As informações são do jornal The Guardian.

Em entrevista ao tabloide britânico, o diretor da escola de arte, Adolfo Marciano, disse que a estátua faz uma homenagem para a "grande maiorias das mulheres que são curvilíneas". "Os alunos se reuniram e tiveram a ideia de uma sereia", disse ele ao The Guardian. "O conselho viu o modelo em escala e disse que era bom, e então decidiu que a escultura concluída seria colocada na praça."

Nas redes sociais de um jornal local de Monopoli, a arte dividiu opiniões. Nos comentários, a atriz Tiziana Schiavarelli conta que um amigo da cidade lhe avisou da "perplexidade" sobre o monumento. "Parece uma sereia com dois seios de silicone e, principalmente, uma bunda enorme nunca antes vista em um ser assim. Pelo menos não alguma que eu conheça", escreveu ela.

Marciano defendeu que a obra acaba fazendo "uma representação da realidade". Segundo ele, conforme apurado pelo The Guardian, modelos muito magras são vistas na televisão.

Segundo o jornal italiano The Monopoli Times, as obras de requalificação de toda a praça, que inclui bancos, área recreativa para crianças e a estátua, custaram cerca de 350 mil euros.