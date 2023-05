SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De volta às telas da Globo como Caio, protagonista da novela "Terra e Paixão", de Walcyr Carrasco, que estreou nesta segunda-feira, dia 8, Cauã Reymond inclui mais um mocinho em seu panteão de personagens.

O empresário do agro Caio chega para fazer par com personagens como o jogador de futebol Jorginho, de "Avenida Brasil", e o regenerado Halley, de "A Favorita", duas das personagens mais populares do ator.

Com um panteão de personagens diversos em séries e novelas, Reymond se tornou um dos atores da linha de frente da Globo. Com a estreia de "Terra e Paixão", relembre seus principais papéis na TV.

*

THOR SARDINHA - DA COR DO PECADO (2004)

Após duas temporadas bem-sucedidas como o estudante Mau Mau na série "Malhação", Reymond estreou nas novelas ao lado do futuro parceiro de muitos trabalhos, João Emanuel Carneiro, em "Da Cor do Pecado". O ator deu vida ao lutador Thor Sardinha e foi um dos destaques do núcleo cômico comandado por Rosi Campos.

MATEUS - BELÍSSIMA (2005)

Primeiro trabalho do ator no horário nobre, Mateus foi um dos destaques de "Belíssima", última grande novela de Silvio de Abreu na Globo. O personagem era filho de Cemil, interpretado por Leopoldo Pacheco, e apaixonado pela prima Giovana, interpretada por Paolla Oliveira em sua primeira novela. Mateus, que sonhava ser rico e famoso, era michê e tinha entre suas clientes a socialite Ornellas, vivida por Vera Holtz. O garotão terminou a novela em Paris, ao lado da vilã Bia Falcão, vivida por Fernanda Montenegro.

HALLEY - A FAVORITA (2008)

Segunda parceria de Reymond com João Emanuel Carneiro, que estreava no horário nobre com "A Favorita", o ator dá vida a Halley, filho da cafetina Cilene, vivida por Elizângela, que não gosta de trabalhar e engana a mãe dizendo que o dinheiro que recebe é para pagar a faculdade, mas vive em festas e baladas. A personagem muda completamente ao se apaixonar por Lara, vivida por Mariana Ximenes, e ao descobrir ser o filho sequestrado de Donatela, interpretada por Cláudia Raia.

JESUÍNO - CORDEL ENCANTADO (2011)

O herói sertanejo da novela de Thelma Guedes e Duca Rachid é considerado um dos melhores trabalhos do ator, embora um dos menos conhecidos. Na obra, Jesuíno é o par romântico de Açucena, interpreta por Bianca Bin, que descobre ser a princesa de um reino distante que precisou ser exilada após um golpe. Corajoso, Jesuíno luta pelo amor da jovem, e precisa lidar com os desmandos de Timóteo, vivido por Bruno Gagliasso, dono da fazenda onde mora.

JORGINHO - AVENIDA BRASIL (2012)

Personagem mais famoso da carreira do ator, Jorginho foi a terceira parceria com João Emanuel Carneiro, e marcou a carreira de Reymond por narrar a história de um jogador de futebol deprimido e perdido com a história de sua família. Após crescer no lixão e se apaixonar por Rita/ Nina, vivida por Débora Falabella, é adotado pelo jogador Tufão, interpretado por Murilo Benício, e se descobre filho de Carminha, a vilã de Adriana Esteves.

LEANDRO DANTAS - AMORES ROUBADOS (2013)

Na série de George Moura, o ator deu vida ao conquistador Leandro, que se envolvia com três mulheres, vividas por Dira Paes, Patricia Pillar e por Isis Valverde. Criado pela prostituta Carolina Dantas, interpretada por Cássia Kiss, Leandro decide voltar para o sertão após ter uma vida difícil em São Paulo e uma relação conflituosa com a mãe. Ao se envolver com a mulher de Jaime, interpretado por Murilo Benício, é marcado para morrer e vive perseguido pelos capangas do empresário.

OMAR E YAQUB - DOIS IRMÃOS (2017)

A minissérie escrita por Maria Camargo sob a direção de Luiz Fernando Carvalho tem como base o romance homônimo de Milton Hatoum e narra a história dos gêmeos Omar e Yaqub, que vivem uma relação conflituosa pelo fato de sua mãe, Zana, vivida por Eliane Giardini, ter uma preferência pelo jovem Omar, que nasceu com problemas respiratórios. Os gêmeos interpretados por Cauã Reymond entram em guerra quando disputam o amor de Lívia e quando Yaqub é mandado para o Líbano em meio a Segunda Guerra Mundial. Ao retornar, decide se vingar da família.

CHRISTIAN E CHRISTOFER/ RENATO - UM LUGAR AO SOL (2021)

A novela de Lícia Manzo marca a estreia da autora no horário nobre e traz Reymond na pele dos gêneros Cristian e Cristofer que, ao perderem a mãe no parto, em Goiânia, são separados quando o pai decide dar um deles a uma família rica no Rio de Janeiro. Cristian passa anos em busca do irmão e, quando o encontra, se torna responsável por sua morte após contrair uma dívida com traficantes e decide assumir o lugar do irmão rico.