SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (11), Adriana Calcanhotto sobe mais uma vez ao palco com a série "Gal: Coisas Sagradas Permanecem", em homenagem à cantora e amiga Gal Costa, que morreu em novembro do ano passado.

O espetáculo, que já passou por Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte, chega à capital paulista e acontece no Tokio Marine Hall, na rua Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro, zona sul.

O espetáculo surgiu de Marcus Preto, que foi produtor de Gal. Segundo ele, a equipe da cantora quis homenageá-la, realizando shows com as mesmas estruturas. Na decisão de quem poderia estar à frente do projeto, Adriana foi o nome escolhido.

"Como Gal, ela foi das raras artistas do Brasil que souberam fazer um trânsito fluente entre a vanguarda da música brasileira e os hits das rádios populares", disse Marcus Preto. "Gal amava Adriana."

Ainda há ingressos disponíveis, com preços que partem de R$ 140. Eles estão à venda no site da Eventim.

ADRIANA CALCANHOTTO APRESENTA 'GAL: COISAS SAGRADAS PERMANECEM'

Quando Qui. (11), às 22h

Onde Tokio Marine Hall - r. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro, zona sul

Preço R$ 140 a R$ 280, em Eventim