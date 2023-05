SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alguns membros da família real britânica se perguntaram do motivo para o príncipe Harry, 38, comparecer na coroação do rei Charles 3º. À Vanity Fair, uma fonte próxima dos membros da realeza discutiu sobre o assunto.

"Cada um faz suas escolhas. Para ser honesto, não se falava muito de Harry. O foco estava muito na ocasião", salientou ao site.

Ao todo, Harry passou menos de 28 horas no Reino Unido. O duque de Sussex chegou na sexta-feira em Londres e deixou a Abadia de Westminster no sábado. Segundo a fonte, a rapidez da visita fez parte da família real questionar "por que Harry se preocupou em vir" à cerimônia.

O evento foi a primeira vez em que viu o pai após o lançamento de seu livro Spare, que revelou comportamentos polêmicos da realeza britânica. Conforme informou o Telegraph, o duque entrou e saiu do quartel-general da monarquia sem ver a família.

Sem Meghan Markle, Harry também não ficou no melhor lugar da coroação. Enquanto o príncipe William e Kate Middleton permaneceram na primeira fileira -reservada para membros reais que trabalhem em tempo integral- o duque ficou na terceira fila.

Ainda, foi relatado que Harry saiu rapidamente da cerimônia para tentar chegar ao aniversário do primogênito Archie, que aconteceu no mesmo dia. Com sua breve passagem, o Daily Mail destacou que o rei Charles 3º ficou desapontado.