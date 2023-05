SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João e Beto Lee, filho de Rita Lee e Roberto de Carvalho, se pronunciaram sobre a morte da mãe nas redes sociais.

"Tô sem chão. Arrasado. Devastado. Coração partido. Te amo pra sempre", escreveu João na postagem em que a família anunciou a morte da cantora.

Em seu próprio perfil, ele publicou um texto: "Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão a frente do seu tempo".

"Você é, e sempre foi, a minha heroína. Sim, você é genial, talentosa, divertida, inteligente, linda, bem sucedida, realizou e fez muuuuuuuitas coisas durante sua vida. Mas não é por isso que você é minha heroína. Você é minha heroína pela sua maneira de se comportar, dia após dia, mês após mês, ano após ano, com tanta dignidade e honestidade. A admiração que eu tenho por você é infinita", disse João.

Beto também fez uma postagem, em inglês: "Love you forever. A huge part of me died today", ou "Te amo para sempre. Uma parte enorme de mim morreu hoje".

Em comunicado, a família afirma que Rita Lee morreu nesta segunda-feira (8) em sua casa, em São Paulo, "cercada de todo o amor da família, como sempre desejou". O velório será nesta quarta-feira (10), das 10h às 17h, e será aberto ao público.

"Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou.

O velório será aberto ao público, no Planetário do parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular.

Nesse momento de profunda tristeza, a família agrade o carinho e o amor de todos."