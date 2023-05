SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O médico e escritor Drauzio Varella lamentou a morte da cantora Rita Lee durante sua participação no UOL Entrevista.

"Ela era uma libertária, ela não foi simplesmente uma menina mais avançada do que o tempo dela."

Drauzio contou que era apaixonado pela cantora durante sua adolescência e relembrou o encontro que teve com Rita.

"Tive o prazer de conhecê-la muitos anos depois. Confessei esse amor que sentia por ela e pela Gal Costa. E ela foi muito simpática comigo."

"As coisas que ela fazia, a música, o comportamento pessoal dela foram revolucionários. Ela ajudou tantas meninas que, na época, demorariam mais para entender o que era a vida de uma mulher, definir a própria sexualidade. E fazia isso com um talento tremendo, com músicas que a gente ouvia e saía pulando."