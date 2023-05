SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rita Lee e Roberto de Carvalho formavam um dos casais mais admirados da indústria musical. A parceria, na vida e na carreira, durou 47 anos.

A cantora morreu na noite de segunda-feira (7), aos 75 anos.

O casal se conheceu em 1976, através de Ney Matogrosso -Roberto era guitarrista do músico. Rita e Roberto ficaram juntos na mesma noite em que foram apresentados.

"A primeira vez que encontrei a Rita foi no festival de Saquarema, em 1976. Foi a primeira vez que a gente conversou, se olhou e alguma coisa aconteceu em nossos corações", disse Roberto em uma live com o pesquisador musical Rodrigo Faour em 2020.

Os dois foram morar juntos e, grávida do primeiro filho, Rita foi presa por porte de maconha. Em 1977, deu à luz Beto Lee. Em 1979 nasceu seu segundo filho, João. Em 1981, nasceu o terceiro, Antônio.

A união com Roberto de Carvalho foi da intimidade aos palcos, e os dois passaram a se apresentar juntos no período considerado o mais "pop" da carreira de Rita -tanto no sentido musical da palavra, com um ritmo mais diverso, quanto em termos de popularidade. Foi no álbum de 1979 que vieram sucessos como "Mania de Você", "Doce Vampiro" e "Chega Mais".

Rita chegou a contar que o casal compôs "Mania de Você" logo após transarem -e que seu primeiro orgasmo foi com o marido.

"Ele pegou o violão e eu o caderninho e começamos: 'Meu bem, você me dá água na boca'? A gente estava em estado de graça'." Contou Rita.

Os dois só se casaram em 1996, após cerca de vinte anos juntos. Desde então, a cantora adotou o sobrenome do marido e passou a assinar como Rita Lee Jones de Carvalho.

QUÍMICA PERFEITA

Casado com a Rainha do Rock, Roberto nunca se importou de ser visto como alguém "à sombra" da esposa.

"É inconcebível que você esteja ao lado de uma estrela, que tem a necessidade de subsídios para brilhar, e se oponha a isso, que veja como uma ameaça. Rita já passou situações desse gênero no passado. Não tinha como pensar que ia funcionar." Afirmou Roberto.

"No nosso caso, cada um entra nessa equação com sua parte. A gente combinou muito, teve uma alquimia entre a gente. Temos quase que uma química perfeita. Além disso, sou tímido, sou o escorpião embaixo da pedra do deserto", disse o músico.

Rita nunca escondeu os problemas com a dependência química. Nesses períodos, ela definiu Roberto como seu "porto seguro". "Ele me segurou. Era uma torre. Ele parou de tomar drogas muito antes que eu. E segurou os meninos. Segurou a coisa toda", disse em entrevista à Marie Claire.

À Quem, em 2009, ela respondeu qual seria o segredo para um relacionamento tão duradouro.

"Casamento não é uma receita de bolo para seguir. Casamento é uma loteria cujo prêmio é um segredo. Roberto é tão bom parceiro musical quanto pai, marido, amigo e namorado. É um romântico nato, daqueles que mandam flores toda semana. Além de ser um chef de cuisine de mão-cheia! A mim, resta lavar os pratos e colaborar com uma massagem gostosa." Disse Rita.