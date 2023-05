SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rita Lee, uma das maiores estrelas do rock brasileiro, morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos. Ela estava em sua casa, na capital paulista, com a família. A morte foi confirmada por meio de uma publicação na página da cantora no Instagram.

A cantora, que despontou durante o tropicalismo com a banda Os Mutantes, na década de 1960, deixa legado com grande lista de canções, com seu estilo único e interpretações marcantes.

Desde sua passagem pelos Os Mutantes -grupo formado pela cantora, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias-, que fizeram parte do LP "Tropicália", de 1968, até seus albuns mais marcantes, como "Fruto Proibido", de 1975, Rita Lee foi responsável por uma ruptura na música brasileira.

Conheça dez músicas fundamentais na carreira de Rita Lee.

AGORA SÓ FALTA VOCÊ (1975)

É uma das músicas mais emblemáticas da carreira de Rita Lee, escrita em parceria com a banda Tutti Frutti e lançada no álbum "Fruto Proibido" em 1975. Esse álbum é considerado um marco crucial dentro da história do rock brasileiro e foi eleito pela revista Rolling Stone Brasil como o 16º melhor disco de música brasileira de todos os tempos. Com sua letra romântica e sincera, "Agora só falta você" se tornou um clássico atemporal da música brasileira.

AMOR & SEXO (2003)

De uma forma poética, Rita Lee fala sobre o amor e relações sexuais e faz uma comparação entre os dois nesta canção de 2003. Ela faz parte do álbum "Balacobaco" e foi indicado ao Grammy Latino na categoria de Melhor Canção Brasileira.

BAILA COMIGO (1980)

Em 2020, em uma live comemorativa dos 40 anos do disco "Rita Lee" (1980), a cantora ao lado de Roberto de Carvalho revelou que sonhou com a letra e fez a música em 5 minutos.

DESCULPA O AUÊ (1983)

A música, da cantora com Roberto de Carvalho, retrata um ataque de ciúmes de Rita, como ela mesma conta em sua autobriografia. "Escrevi um bilhetinho a Roberto tentando negociar um perdão pelo barraco que dei, coisa e tal", comenta ela.

DOCE VAMPIRO (1979)

De 1989, faz parte do álbum "Rita Lee e Roberto de Carvalho". Composta por Rita Lee durante sua primeira prisão domiciliar, durante a ditadura, enquanto estava grávida de Beto Lee, seu primeiro filho.

FLAGRA (1982)

Lançada em 1982 como parte do álbum "Rita Lee e Roberto de Carvalho", composta em parceria com seu marido. A música foi tema de abertura da novela "Final Feliz" da Globo. Seus versos, fala sobre cinema com várias referências a atores e filmes.

LANÇA PERFUME (1980)

Uma música do álbum "Rita Lee", lançado em 1980. A música foi um grande sucesso na época de seu lançamento, tornando-se uma das canções responsáveis por divulgar a produção musical do país no exterior. A música é frequentemente citada como um dos maiores sucessos da carreira de Rita Lee, sendo uma das canções mais populares da cantora até hoje.

MANIA DE VOCÊ (1979)

Do álbum "Rita Lee" de 1979. Foi o primeiro álbum solo da cantora após sua saída do grupo Os Mutantes e inclui outras canções de sucesso, como "Corre-Corre" e "Esse Tal de Roque Enrow". Desde então, "Mania de Você" se tornou uma das músicas mais populares da cantora, sendo regravada e interpretada por diversos artistas ao longo dos anos.

MENINO BONITO (1974)

A canção de Rita Lee e Tutti Frutti faz parte do álbum "Atrás do Porto Tem uma Cidade", de 1974, é leve e simples e faz uma apologia a garotos bonitos.

OVELHA NEGRA (1975)

A música de sua autoria compõe o álbum "Fruto Proibido", segundo lançado com a banda Tutti Frutti. O disco marcou a nova fase da cantora e uma ruptura na música brasileira.